на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секу...

Математика
на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секунды?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
улучшила результат на 0,01 сек: 37,55-0,01=37,54сек улучшила результат на 0,2 сек: 37,55-0,2=37,35 сек Ответ. 37,54сек, 37,35сек
Гость:
1- условие 37,55-0,01=37,54 (сек.) 2- условие  37,55-0,2=37,35 (сек.) Ответ: 37,54         и   37,35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши формулу объема прямоугольного параллелепипеда,если у него: 1- длина равна 8,ширина 4,высота с ; 2- площадь основания 45, высота h; 3- площад...
Ответить
Математика
3 человека выполняют работу за 8 дней,сколько нужно человек,чтобы выполнить эту работу за пол дня?
Ответить
Алгебра
Пара чисел (-2;3) является решением системы уравнений 3x-by+4b=-1 ax+2y+a+b=19 Найдите значения a и b
Ответить
Химия
как из молекулярного уравнения составить ионное напишите общий алгоритм
Ответить
Физика
каков импульс фотона,энергия которого равна 6*10-19степени Дж помогите пожалуйста решить задачу
Ответить