на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секу...

Математика

на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секунды?

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