на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секу...
Математика
на XIX зимних олимпийских играх российская спортсменка с. жукова пробежала на коньках дистанцию 500 м за 37,55 с. какой результат показала другая спортсменка,которая улучшила это время на одну сотую секунды, на две десятых секунды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
улучшила результат на 0,01 сек: 37,55-0,01=37,54сек улучшила результат на 0,2 сек: 37,55-0,2=37,35 сек Ответ. 37,54сек, 37,35сек
Гость:
1- условие 37,55-0,01=37,54 (сек.) 2- условие 37,55-0,2=37,35 (сек.) Ответ: 37,54 и 37,35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши формулу объема прямоугольного параллелепипеда,если у него: 1- длина равна 8,ширина 4,высота с ; 2- площадь основания 45, высота h; 3- площад...
Математика
Алгебра
Пара чисел (-2;3) является решением системы уравнений 3x-by+4b=-1 ax+2y+a+b=19 Найдите значения a и b