как из молекулярного уравнения составить ионное напишите общий алгоритм

Гость: Гость:

1. Составить молекулярное уравнение. 2. Раставить степень окисления. Пример KOH: K(+)+OH(-); H2SO4: 2H(+)+SO4(2-) это можно посмотреть в таблице растворимости. 3. Не все вещества можно разложить, как KOH или H2SO4. Нужно посмотреть электролит это или не электролит. Вода, осадок, газ, оксиды у нас не раскладываются. 4.После этого, как мы все расписали сокращаем подобные. Переписываем то, что осталось. Реакция протекает до конца, когда образуется газ,осадок или вода. Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O 2Na(+)+CO3(2-)+2H(+)+SO4(2-)=2Na(+)+SO4(2-)+CO2+H2O CO3(2-)+2H(+)=CO2+H2O реакция протекает до конца, т.к. образуется газ и вода. Открывай учебник за восьмой класс по химии там все ясно и понятно написано.!!!