3 человека выполняют работу за 8 дней,сколько нужно человек,чтобы выполнить эту работу за пол дня?

Математика
3 человека выполняют работу за 8 дней,сколько нужно человек,чтобы выполнить эту работу за пол дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*8=24(ЧЕЛОВЕК)-ЭТО СТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖНО БЫТЬ ,ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ ЗА ПОЛ ДНЯ.НУ МНЕ ККАЖЕТСЯ ЧТО НУЖНО ТАК
Гость:
Это обратная пропорция:  3 человека соответствуют 8 дням  Х человек соответствуют 0,5 дня х=3 * [latex]\frac{1}{0,5}[/latex] / [latex]\frac{1}{8}[/latex] = [latex]\frac{3}{0,5}[/latex] / [latex]\frac{1}{8}[/latex] = [latex]\frac{3}{0,5}[/latex] * 8 = [latex]\frac{3*8}{0,5}[/latex] = 48 человек. Ответ. 48 человек выполнят работу за пол дня.
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