На завод отправлено 3600 т угля в вагонах по 60 тонн в каждом и столько же в вагонах по 90 т в каждом каких вагонов потребовалось больше и насколько больше. Краткую запись пожалуйста!Заранее спасибо!!!

Математика

На завод отправлено 3600 т угля в вагонах по 60 тонн в каждом и столько же в вагонах по 90 т в каждом каких вагонов потребовалось больше и насколько больше. Краткую запись пожалуйста!Заранее спасибо!!!

Автор: Гость