На завод отправлено 3600 т угля в вагонах по 60 тонн в каждом и столько же в вагонах по 90 т в каждом каких вагонов потребовалось больше и насколько больше. Краткую запись пожалуйста!Заранее спасибо!!!
Математика
На завод отправлено 3600 т угля в вагонах по 60 тонн в каждом и столько же в вагонах по 90 т в каждом каких вагонов потребовалось больше и насколько больше. Краткую запись пожалуйста!Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
3600 : 60 =60 вагонов 3600 : 90 = 40 вагонов 60 -40 = 20 вагонов Ответ: на 20 вагонов больше в которых по 60 тонн
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