Найдите значение выражения (16x10^-2)^2x(13x10^4)
Алгебра
Найдите значение выражения (16x10^-2)^2x(13x10^4)
Ответ(ы):
Гость:
(16/100)^2*(13*10^4)=(256*13*10^4/10^4)=256*13=3328
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