Пете было скучно, и он решил просуммировать все числа, которыми пронумерованы стр??ницы его любимой книжки. Когда мама позвала его обедать, Петя отвлекся и по ошибке дважды прибавил одно и то же число. Сумма оказалась равной 85...
Математика
Пете было скучно, и он решил просуммировать все числа, которыми пронумерованы стр??ницы его любимой книжки. Когда мама позвала его обедать, Петя отвлекся и по ошибке дважды прибавил одно и то же число. Сумма оказалась равной 857. Сколько страниц в книжке? Какое число Петя прибавил дважды? В поле для ответа введите полученные числовые значения через запятую без наименований. (Например, в ответе у Вас получилось 20 страниц и число 12, тогда в поле для ответа Вы вводите 20,12)
Ответ(ы):
Гость:
Ну тут всё легко от 857 последовательно отнимаешь числа: 857-1-2-3-4.... и так до остатка. остаток 37 - то число, которое он прибавил дважды, а последнее число, которое можно отнять, будет 40 - это и есть число страниц Ответ: 40,37
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