Пете было скучно, и он решил просуммировать все числа, которыми пронумерованы стр??ницы его любимой книжки. Когда мама позвала его обедать, Петя отвлекся и по ошибке дважды прибавил одно и то же число. Сумма оказалась равной 85...

Математика

Пете было скучно, и он решил просуммировать все числа, которыми пронумерованы стр??ницы его любимой книжки. Когда мама позвала его обедать, Петя отвлекся и по ошибке дважды прибавил одно и то же число. Сумма оказалась равной 857. Сколько страниц в книжке? Какое число Петя прибавил дважды? В поле для ответа введите полученные числовые значения через запятую без наименований. (Например, в ответе у Вас получилось 20 страниц и число 12, тогда в поле для ответа Вы вводите 20,12)

Автор: Гость