Начерти четырёхугольник в котором 2 премых угла один тупой и один острый
Математика
Начерти четырёхугольник в котором 2 премых угла один тупой и один острый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольная трапеция
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