Начерти окружность радиусом два сантиметра пять миллиметров Отметь зеленым цвет??м три точки лежащие на этой окружности а красным три точки вне окружности

Гость: Гость:

А в чем вопрос то? Поставь точку в тетради. Возьми циркуль. Отмерь по линейке 2,5 см на цируле (расширь его ножки на эту длину) начерти круг. Потом на круге отметь три точки зеленым а снаружи три красным