Начерти окружность радиусом два сантиметра пять миллиметров Отметь зеленым цвет??м три точки лежащие на этой окружности а красным три точки вне окружности
Математика
Начерти окружность радиусом два сантиметра пять миллиметров Отметь зеленым цвет??м три точки лежащие на этой окружности а красным три точки вне окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в чем вопрос то? Поставь точку в тетради. Возьми циркуль. Отмерь по линейке 2,5 см на цируле (расширь его ножки на эту длину) начерти круг. Потом на круге отметь три точки зеленым а снаружи три красным
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