Начерти прямоугольник площадь которого равна площади квадрата ABCD ф длина одной и?? сторон прямоугольника 1 см.

Математика
Начерти прямоугольник площадь которого равна площади квадрата ABCD ф длина одной и?? сторон прямоугольника 1 см.
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................,+....? ..............глюк...глюк....глюк...
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