Начерти прямоугольник площадь которого равна площади квадрата ABCD ф длина одной и?? сторон прямоугольника 1 см.
Математика
Начерти прямоугольник площадь которого равна площади квадрата ABCD ф длина одной и?? сторон прямоугольника 1 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
................,+....? ..............глюк...глюк....глюк...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачи??ает по ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности раб...
Английский язык
Русский язык
Помогите до писать предложения: 1. О птичьих голосах............ 2. Соловьиная трель....... 3.Чёрным дымом..... 4.По шёлковой ткани...........
Математика