Помогите до писать предложения: 1. О птичьих голосах............ 2. Соловьиная трель....... 3.Чёрным дымом..... 4.По шёлковой ткани............
Русский язык
Помогите до писать предложения: 1. О птичьих голосах............ 2. Соловьиная трель....... 3.Чёрным дымом..... 4.По шёлковой ткани............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.О птичьих голосах невозможно говорить. 2.Соловьиная трель,как звоночек,льётся в небе. 2.Чёрным дымом покрыло всю улицу. 2.По шёлковой ткани прошла иголка.
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