Вспомни стихи в которых идет речь о музыке и музыкантах напиши фамилии их авторов и названия
Музыка
Вспомни стихи в которых идет речь о музыке и музыкантах напиши фамилии их авторов и названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Лазарев "Мне снилась музыка..." Глубокая"Много музыки на свете" Рождественский"Бетховен" Озерова" Вальс" ( о вальсе Шопена) Северянин"Глинка" Северянин"Римский-Корсаков" Самойлов"Дуэт для скрипки и альта"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык