Вспомни стихи в которых идет речь о музыке и музыкантах напиши фамилии их авторов и названия

Музыка
Вспомни стихи в которых идет речь о музыке и музыкантах напиши фамилии их авторов и названия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Лазарев "Мне снилась музыка..." Глубокая"Много музыки на свете" Рождественский"Бетховен" Озерова" Вальс" ( о вальсе Шопена) Северянин"Глинка" Северянин"Римский-Корсаков" Самойлов"Дуэт для скрипки и альта"
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