Нам сказали написать написать словосочетание

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Нам сказали написать написать словосочетание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любое словосочетание ? Если да, то вот тебе словосочетания - внутренний мир, любящее сердце, добрая душа, магазин книг, струна души, эгоистичный человек, золотое сердце, глубокие глаза, настоящая любовь
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