Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачи??ает по ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности работы предприятия. Что из приведённого ниже относится к данному предприятию? 1) П...

Обществознание

Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачи??ает по ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности работы предприятия. Что из приведённого ниже относится к данному предприятию? 1) Предприятие освобождено от уплаты налогов. 2) Все работники участвуют в управлении предприятием. 3) Предприятие находится в акционерной собственности. 4) Собственником предприятия выступает государство.

Автор: Гость