Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачи??ает по ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности работы предприятия. Что из приведённого ниже относится к данному предприятию? 1) П...
Обществознание
Предприятие «Лиса и Ежик» выпустило в обращение ценные бумаги и ежегодно выплачи??ает по ним дивиденды. Размер дивидендов зависит от успешности работы предприятия. Что из приведённого ниже относится к данному предприятию? 1) Предприятие освобождено от уплаты налогов. 2) Все работники участвуют в управлении предприятием. 3) Предприятие находится в акционерной собственности. 4) Собственником предприятия выступает государство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Предприятие находится в акционерной собственности.
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