Начерти такую ломаную. Соедини концы ломаной отрезком. Как называется получившая??я фигура? Проведи в этой фигуре отрезок так, чтобы получились равнобедренный треугольник и пятиугольник. В этом же четырехугольнике проведите отр...

Математика

Начерти такую ломаную. Соедини концы ломаной отрезком. Как называется получившая??я фигура? Проведи в этой фигуре отрезок так, чтобы получились равнобедренный треугольник и пятиугольник. В этом же четырехугольнике проведите отрезок так, чтобы получились равнобедренный треугольник и четырехугольник. Найдите не одно решение.

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