Помогите пожалуйста номер 51, 52, 53. Срочнооо

Гость: Гость:

51) 7961•4=31844=25607+6237=31844 52) 1968•8=15744, 1566:9=174, 15744-174=15570 53) 490•5=2450, 3560•8=28480, 29000•7=203000 Как то так, пометь как лучшее ПЖ!! ОЧЕНЬ НАДО((