Начертите Две окружности с общим центром радиус 1 из них в 2 раза меньше отрезка AB радиус другой на 4 см меньше отрезка А Б

Математика

Начертите Две окружности с общим центром радиус 1 из них в 2 раза меньше отрезка AB радиус другой на 4 см меньше отрезка А Б

Автор: Гость