Начертите Две окружности с общим центром радиус 1 из них в 2 раза меньше отрезка AB радиус другой на 4 см меньше отрезка А Б

Математика
Начертите Две окружности с общим центром радиус 1 из них в 2 раза меньше отрезка AB радиус другой на 4 см меньше отрезка А Б
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Гость:
Не пойму.Надо думать.
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