Начертите график функции y=5/x В каких четвертях расположен график функции
Математика
Начертите график функции y=5/x В каких четвертях расположен график функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=1 у=5 х=2 у=2,5 х=-1 у=-5 х=-2 у=-2.5
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