Решите неравенство 2,1^2x+7lt;1
Математика
Решите неравенство 2,1^2x+7lt;1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,1 ^ ( 2x + 7 ) < 1 2,1 ^ ( 2x + 7 ) < 2,1 ^ 0 2x + 7 < 0 2x < - 7 X < - 3,5 Ответ ( - бесконечность; - 3,5 )
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