Начертите координатную прямую и отметьте на неф точку В(1). Точка D лежит на расстоянии 2 еденичных отрезков в положительном направлении от точки В, а точка Е лежит на расстоянии от точки 3 единичных отрезков в отрицательном на...

Математика
Начертите координатную прямую и отметьте на неф точку В(1). Точка D лежит на расстоянии 2 еденичных отрезков в положительном направлении от точки В, а точка Е лежит на расстоянии от точки 3 единичных отрезков в отрицательном направлении от точки В. запишите координаты D и Е.
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