Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?

Математика

Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?

Автор: Гость