Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?
Математика
Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 груш в первом ящике больше Про пирожки.(фото)
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