Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?

Математика
Если переложить из первого ящика во второй 12 груш, то в обоих ящиках груш станет поровну. На сколько в первом ящике груш больше, чем во втором?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 12 груш в первом ящике больше Про пирожки.(фото)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Особенности Ассирии?местоположение и род занятий?
Ответить
Обществознание
Сложите сказку про контрольную роботу-главный герой контрольная робота.5 клас
Ответить
Математика
Решите с помощью уравнения задачу:в пакете было 350грамм сахара.когда в него добавили ещё сахара,в нём стало 900 г.сколько грамм добавили в пакет
Ответить
Математика
Ответьте на вопрос, пожалуйста. Как фламинго определяют погоду на лето? Даю 20 баллов!
Ответить
Физика
На ладони покоится мяч массой 0,4 кг. Ладонь находится на высоте 1,25 м над полом. 1. Изобразительного на чертеже все силы, действующие на мяч. 2...
Ответить