Особенности Ассирии?местоположение и род занятий?

История
Особенности Ассирии?местоположение и род занятий?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асси́рия — ( аккадский:  Aššur,  араб. أشور‎  Aššûr,  ивр. ‏ אַשּׁוּר‏‎  Aššûr,  арам. ܐܫܘܪ Ašur,  арам. ܐܬܘܪ Atur ассир.:  Atur) — древнее  государство в Северном  Междуречье (на территории современного  Ирака). Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная с  XXIV века до н. э. и до её уничтожения в  VII веке до н. э.(около  609 до н. э.)  Мидией и  Вавилонией.  Новоассирийская держава ( 750—620 г. до н. э.) считается первой  империей в  истории человечества.      Ассирия — воинственное государство, города которого укреплялись крепостными стенами с башнями. Столицы — Дур-Шаррукин, Ниневия — были построены на искусственных платформах. Стены дворцов были украшены рельефами со сценами охоты на львов и победоносных битв. Культура Ассирии во многом следовала вавилонским традициям. Произведения вавилонской и шумерской литературы изучались в ассирийских храмах, школах и библиотеках. Летописи иногда напоминают исторические романы. Широко применялись такие литературные приемы, как пейзаж и портрет. Цари всегда описывались храбрыми и великодушными, а враги коварными и трусливыми. В искусстве преобладали военные сюжеты.Ассирийская литература.
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