Особенности Ассирии?местоположение и род занятий?

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Асси́рия — ( аккадский: Aššur, араб. أشور‎ Aššûr, ивр. ‏ אַשּׁוּר‏‎ Aššûr, арам. ܐܫܘܪ Ašur, арам. ܐܬܘܪ Atur ассир.: Atur) — древнее государство в Северном Междуречье (на территории современного Ирака). Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до н. э. и до её уничтожения в VII веке до н. э.(около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией. Новоассирийская держава ( 750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории человечества. Ассирия — воинственное государство, города которого укреплялись крепостными стенами с башнями. Столицы — Дур-Шаррукин, Ниневия — были построены на искусственных платформах. Стены дворцов были украшены рельефами со сценами охоты на львов и победоносных битв. Культура Ассирии во многом следовала вавилонским традициям. Произведения вавилонской и шумерской литературы изучались в ассирийских храмах, школах и библиотеках. Летописи иногда напоминают исторические романы. Широко применялись такие литературные приемы, как пейзаж и портрет. Цари всегда описывались храбрыми и великодушными, а враги коварными и трусливыми. В искусстве преобладали военные сюжеты.Ассирийская литература.