Сложите сказку про контрольную роботу-главный герой контрольная робота.5 клас

Гость: Гость:

Родилась на свет контрольная работа её родители были упорство и труд невзлюбили контрольную работу не дети не карандаши не ручки не тетрадочки плачет контрольная работа рассказывает родителям А ей говорят Не плачь наступит твое время Дети выросли вошли в институты А их спрашивают какие у них оценки по разным предметам А по скольку они прогуливали контрольные работы они не знаю что ответить и как они сильно пожалели что прогуливали