Сложите сказку про контрольную роботу-главный герой контрольная робота.5 клас
Обществознание
Сложите сказку про контрольную роботу-главный герой контрольная робота.5 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родилась на свет контрольная работа её родители были упорство и труд невзлюбили контрольную работу не дети не карандаши не ручки не тетрадочки плачет контрольная работа рассказывает родителям А ей говорят Не плачь наступит твое время Дети выросли вошли в институты А их спрашивают какие у них оценки по разным предметам А по скольку они прогуливали контрольные работы они не знаю что ответить и как они сильно пожалели что прогуливали
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