Начертите один отрезок длиной 8 см,а другой на 4 см больше. Вырази длину второго отрезка в децеметрах и сантиметрах

Математика

Начертите один отрезок длиной 8 см,а другой на 4 см больше. Вырази длину второго отрезка в децеметрах и сантиметрах

Автор: Гость