Начертите один отрезок длиной 8 см,а другой на 4 см больше. Вырази длину второго отрезка в децеметрах и сантиметрах
Математика
Начертите один отрезок длиной 8 см,а другой на 4 см больше. Вырази длину второго отрезка в децеметрах и сантиметрах
Ответ(ы):
Гость:
8+4=12 12 см или 1дм 2см
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