Реши уравнение, используя свойство равенств 1) 8 е-14= 6 е+4 2) (с-3)*12 = 20-4* (с+2)
Математика
Реши уравнение, используя свойство равенств 1) 8 е-14= 6 е+4 2) (с-3)*12 = 20-4* (с+2)
Ответ(ы):
Гость:
1) 8e-14 = 6e+4 8e-6e = 4+14 2e = 18 e = 9 2) 12c - 36 = 20 - 4c - 8 12c + 4c = 20 - 8 +36 16c = 48 c=3
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