Составьте предложение по схеме [......] [=====] [______] дополнение,подлежащие,сказуемое

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Составьте предложение по схеме [......] [=====] [______] дополнение,подлежащие,сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На улице играют девочки.
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