Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60кмч и 2 ч со скоростью 70кмч. Какое расстояние он проехал за все это время?

Математика

Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60кмч и 2 ч со скоростью 70кмч. Какое расстояние он проехал за все это время?

Автор: Гость