Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60кмч и 2 ч со скоростью 70кмч. Какое расстояние он проехал за все это время?
Математика
Мотоциклист ехал 3 ч со скоростью 60кмч и 2 ч со скоростью 70кмч. Какое расстояние он проехал за все это время?
Ответ(ы):
Гость:
1) сначало надо 60 умножить на 3=180 км/ч 2) потом 70 умножить на 2=140 км/ч 3) 180+140=320 км. Ответ:320 км. проехал мотоциклист
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