Помогите плиз .Составь и запиши три предложения со словом склонять в трёх разных значениях .
Русский язык
Помогите плиз .Составь и запиши три предложения со словом склонять в трёх разных значениях .
Ответ(ы):
Гость:
Цветы склонили головки. На уроке русского языка мы склоняли имена прилагательные. Его склонили к тому, чтобы он признал свою вину.
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