Выпиши слова с непроизносимыми безударныйгласными в корне слова? Дайте мне кусок щекотки дайте смеха две щепотки три столовых ложки ветра и грозы четыре метра псписку визгу двести граммов плюс пол литра шумов Гамов да ещё глото...
Русский язык
Выпиши слова с непроизносимыми безударныйгласными в корне слова? Дайте мне кусок щекотки дайте смеха две щепотки три столовых ложки ветра и грозы четыре метра псписку визгу двести граммов плюс пол литра шумов Гамов да ещё глоток веревки и маточек газировки
Ответ(ы):
Гость:
Щекотки ; щепотки ; столовых ; четыре ; глоток ; веревки ; моточек ; газировки
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