Начертите окружность радиусом 3 см. Проведите прямую, её не перересекающую
Математика
Начертите окружность радиусом 3 см. Проведите прямую, её не перересекающую
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