Выборочное письмо. выпиши в три столбика имена существительные мужского, женског?? и среднего рода в начальной форме
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Выборочное письмо. выпиши в три столбика имена существительные мужского, женског?? и среднего рода в начальной форме
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1. дядя глаз мальчик пенал стул стол учебник дневник 2. тетрадь линейка резинка морковь скамейка собака сумка кукла 3. море поле солнце чудо мороженое
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