Начертите отрезок AB длиной 12 см. Под ними начерти отрезок равный 1/2 части отрезка AB 1/6 части отрезка AB 2/3 части отрезка AB
Математика
Начертите отрезок AB длиной 12 см. Под ними начерти отрезок равный 1/2 части отрезка AB 1/6 части отрезка AB 2/3 части отрезка AB
Ответ(ы):
Гость:
12:3*2=8 С---------------------D - 8 см 12:6*3=6 Е----------------------------F - 6 см 12:2*1=6 К-------------------L - 6 см 12:6*4=8 N-------------------Р - 8 см
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