Закончите предложения чтобы получились бессоюзные сложные предложения с отношениями одновременности и последовательности. образец Взошло солнце. ...-Взошло солнце, наступило утро прилетели грачи, весело горел костер, сгущали...

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Закончите предложения чтобы получились бессоюзные сложные предложения с отношениями одновременности и последовательности. образец Взошло солнце. ...-Взошло солнце, наступило утро прилетели грачи, весело горел костер, сгущались тучи, облака рассеялись
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Прилетели грачи, все гнезда оказались заселены. 2.  Весело горел костер, вокруг него сидели друзья. 3.  Сгущались тучи, дул холодный ветер. 4. Облака рассеялись, выглянуло солнышко.
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