Закончите предложения чтобы получились бессоюзные сложные предложения с отношениями одновременности и последовательности. образец Взошло солнце. ...-Взошло солнце, наступило утро прилетели грачи, весело горел костер, сгущали...

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Закончите предложения чтобы получились бессоюзные сложные предложения с отношениями одновременности и последовательности. образец Взошло солнце. ...-Взошло солнце, наступило утро прилетели грачи, весело горел костер, сгущались тучи, облака рассеялись

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