Решите задачу. Привезли 100 кг моркови. При обработке чистки моркови отходы составили 1 50 всей массы . Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки . В первую коробку 40 пакетов , а во вторую и третью ...

Математика

Решите задачу. Привезли 100 кг моркови. При обработке чистки моркови отходы составили 1 50 всей массы . Очищенную морковь расфасовали в одинаковые пакеты и уложили в коробки . В первую коробку 40 пакетов , а во вторую и третью положили 30 пакетов. Чему равна масса моркови в каждой коробке. Решая задачу выразите массу очищенный морковок в граммах

Автор: Гость