Начертите прямоугольник соседние стороны которой равны 3 сантиметра и 6 сантиметров и разделите его на 3 равных прямоугольника Вычислите периметр каждого из полученных прямоугольников сколько решений имеет задача запишите кратко
Математика
Начертите прямоугольник соседние стороны которой равны 3 сантиметра и 6 сантиметров и разделите его на 3 равных прямоугольника Вычислите периметр каждого из полученных прямоугольников сколько решений имеет задача запишите кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+25б явно не 90 6/3=2 ширина 3 длинна маленьких треугольников р=(3+2)*2=10 см периметр второе решение 3/3=1 ширина 6 длинна (6+1)*2=14 см периметр
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