Начертите прямоугольник соседние стороны которой равны 3 сантиметра и 6 сантиметров и разделите его на 3 равных прямоугольника Вычислите периметр каждого из полученных прямоугольников сколько решений имеет задача запишите кратко

Математика

Начертите прямоугольник соседние стороны которой равны 3 сантиметра и 6 сантиметров и разделите его на 3 равных прямоугольника Вычислите периметр каждого из полученных прямоугольников сколько решений имеет задача запишите кратко

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