Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 сантиметров

Математика

Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 сантиметров

Автор: Гость