Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 сантиметров
Математика
Начертите три отрезка так чтобы отрезок А Б имел длину больше чем 6 сантиметров но был короче отрезка CD на 2 сантиметров длиннее отрезка ОР на 4 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
Отрезок AB=8см отрезок CD=10см отрезокOP=4см
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