Помогите, пожалуйста! Составить предложения со словами: 1) Отечество 2) Отчизна 3) Родина. Не с интернета, пожалуйста!

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Помогите, пожалуйста! Составить предложения со словами: 1) Отечество 2) Отчизна 3) Родина. Не с интернета, пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родина-это ниш дом! слава защитникам отечества, которые нас защищают! со словом отчизна на ум ничего не приходит
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