Надо ли ставить запятую в предложении «Нож притупился и его надо подточить» если ??адо, то где?
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Надо ли ставить запятую в предложении «Нож притупился и его надо подточить» если ??адо, то где?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нож притупился, и его надо подточить. В первой основе говорится о том, как нож притупился, во второй о том, что его надо подточить. Мог и сам догадаться)0
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