Надо подобрать общее название к перечисленным словам: пергамент берёста бумага

Окружающий мир
Надо подобрать общее название к перечисленным словам: пергамент берёста бумага
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