Наиболее энергично реагирует с водой : 1)калий 2)литий 3)натрий 4)рубидий

Химия
Наиболее энергично реагирует с водой : 1)калий 2)литий 3)натрий 4)рубидий
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Гость:
Скорее всего это рубидий 
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