Найди и выпиши только глаголы настоящего времени. Рядом в скобках напиши личное м??стоимение, которое можно подставить , и определи, в каком лице употреблён глагол. Вот текст: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда ...
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Найди и выпиши только глаголы настоящего времени. Рядом в скобках напиши личное м??стоимение, которое можно подставить , и определи, в каком лице употреблён глагол. Вот текст: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь...( продолжение на фотографии, разбор глагола делать не надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникает(оно,3л.), стараешься(ты,2л), видишь(ты,2л), стараюсь(я,1л), представляются(они,3л), выражающие(они,3л), вьются(они,3л), ускользает(оно,3л)
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