Найди и выпиши только глаголы настоящего времени. Рядом в скобках напиши личное м??стоимение, которое можно подставить , и определи, в каком лице употреблён глагол. Вот текст: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда ...

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Найди и выпиши только глаголы настоящего времени. Рядом в скобках напиши личное м??стоимение, которое можно подставить , и определи, в каком лице употреблён глагол. Вот текст: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь...( продолжение на фотографии, разбор глагола делать не надо)

Автор: Гость