При каких значения параметра b график функции у=100х+b проходит хотя бы через одну точку, абсцисса которой отрицательна , а ордината-положительна?

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По условию абсцисса у нас отрицательная, а ордината,наоборот, положительная. Т.е. x<0, а y>0. y=100x+b - линейная функция вида y=kx+b. По свойству такой функции её график пересекает ось Х в точке (-b/k; 0), а ось У - - в точке (0;b). Если абсцисса отрицательная,то -b/k<0. По условию к=100. Значит, -b/100<0; -b<0; b>0. Ответ:b>0