326. Спишите, заменяя выделенные слова деепричастиями. Подчеркните деепричастия от переходных глаголов.
Русский язык
326. Спишите, заменяя выделенные слова деепричастиями. Подчеркните деепричастия от переходных глаголов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Гуляя 2)Рассматривая 3) 4)Слушая 5)Встречаясь 6)Пробуждаясь 7)Прощаясь 8)Отличаясь
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