Разложите многочлены на множетели:xy-3y+2x-6
Алгебра
Разложите многочлены на множетели:xy-3y+2x-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с помощь способа группировки: xy-3y+2x-6=(xy+2x)-(3y+6)=x(y+2)-3(y+2)=(y+2)*(x-3)
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