Турнир по теннису организован так, что после первого проигрыш игрок выбывает из с??ревнования. в первом туре участвовало 8 человек, во втором - четыре, а в третьем - двое. вот результаты шести игр (не обязательно в порядке пров...
Математика
Турнир по теннису организован так, что после первого проигрыш игрок выбывает из с??ревнования. в первом туре участвовало 8 человек, во втором - четыре, а в третьем - двое. вот результаты шести игр (не обязательно в порядке проведения ): Белла победила Анну, Селена - Донну, Джина обыграла Холли, Джина обыграла Селену, Селена - Беллу, а Эмма победила Фарах. Какой результат пропущен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анна проиграла Белле (1 тур), Белла проиграла Селене (2 тур), а Селена проиграла Джине (3 тур). Значит, третий тур был: Джина - Селена. Т.е. у Джины должно быть 3 победы, но их только 2 (Селена и Холли). И куда-то делась Эмма (1 победа и 0 поражений, но такого не может быть, ведь финальная победительница — Джина). Значит, Джина победила Эмму во втором раунде (раз Эмма в первом победила Фарах).
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