Вычислите напряжение на зажимах спиралей двух электр.печей сопротивлением 10 Ом и 20 Ом,соединённых параллельно,если сила тока в неразветлеленной части цепи равна 33 А.Определите силу тока в спиралях каждой печи
Физика
Вычислите напряжение на зажимах спиралей двух электр.печей сопротивлением 10 Ом и 20 Ом,соединённых параллельно,если сила тока в неразветлеленной части цепи равна 33 А.Определите силу тока в спиралях каждой печи
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Гость:
Рисунок как в прошлом номере, только 1 сверху и один снизу.
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