Вычислите напряжение на зажимах спиралей двух электр.печей сопротивлением 10 Ом и 20 Ом,соединённых параллельно,если сила тока в неразветлеленной части цепи равна 33 А.Определите силу тока в спиралях каждой печи

Физика

Вычислите напряжение на зажимах спиралей двух электр.печей сопротивлением 10 Ом и 20 Ом,соединённых параллельно,если сила тока в неразветлеленной части цепи равна 33 А.Определите силу тока в спиралях каждой печи

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