Оцените значение выражения 4-3а, если -3lt;аlt;2
Алгебра
Оцените значение выражения 4-3а, если -3lt;аlt;2
Ответ(ы) на вопрос:
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-3 < a < 2 |*(-3) -3*(-3)> -3a > -3*2 9 > -3a > -6 -6 < -3a < 9 | +4 -6+4 < -3a+4 < 9+4 -2 < 4-3a < 13
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