Оцените значение выражения 4-3а, если -3lt;аlt;2

Алгебра
Оцените значение выражения 4-3а, если -3lt;аlt;2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 < a < 2  |*(-3)      -3*(-3)> -3a > -3*2 9 > -3a > -6 -6 < -3a < 9  | +4 -6+4 < -3a+4 < 9+4 -2 < 4-3a < 13
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