В какой из перечисленных стран большинство верующего населения исповедует христ??анство? Канада, Израиль Турция, Китай
География
В какой из перечисленных стран большинство верующего населения исповедует христ??анство? Канада, Израиль Турция, Китай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Китай и Канада! Китай около 200 000 000 человек,а Канада,около 10 000 000 человек.
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