Помогите пожалуйста. как решается 2 задача

Физика
Помогите пожалуйста. как решается 2 задача
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=k*I*Δt      Q=I²*R*Δt=U²*Δt/R      I=U/Rm=k*U*Δt/R=k*Q/U=1.118*10^-6*2*10^7/20=1.118 кг===================

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