Помогите пожалуйста. как решается 2 задача
Физика
Помогите пожалуйста. как решается 2 задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=k*I*Δt Q=I²*R*Δt=U²*Δt/R I=U/Rm=k*U*Δt/R=k*Q/U=1.118*10^-6*2*10^7/20=1.118 кг===================
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