Какую часть комнаты оклеивает рабочий за 1ч если всю стену он оклеивает за 1/3ч.
Математика
Какую часть комнаты оклеивает рабочий за 1ч если всю стену он оклеивает за 1/3ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/3=60:3=20 мин оклеивает одну стену; 2)60:20=3 части комнаты оклеивает рабочий за час
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