56 * 21\ 16 * 4 сократить на 8

Гость: Гость:

не совсем понятно - что на что делится?я поняла так: (56*21)/ (16*4) = (7*8*21)/(8*2*4) = (7*21)/(2*4) если задача была сократить на 8 и всё, то это всё, но я бы довела до результата:147/8 = 18 3/8