56 * 21\ 16 * 4 сократить на 8

Математика
56 * 21\ 16 * 4 сократить на 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не  совсем понятно - что на что делится?я поняла так: (56*21)/ (16*4)  = (7*8*21)/(8*2*4) = (7*21)/(2*4) если задача была сократить на 8 и всё, то это всё, но я бы довела до результата:147/8 = 18 3/8

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